Два самолета се сблъскaха на летище "Хийтроу" (Видео)

Два самолета се сблъскаха на летище Хийтроу, като след удара са били повредени крилата им.

Инцидентът е станал със самолет на British Airways със 121 пътници на борда и летателна машина на Virgin Atlantic. След инцидента няма ранени и закъснения и полети.

От Virgin Atlantic казаха, че празният им Boeing 787-9 е бил изтеглян от стоянка на Терминал 3, когато е станал сблъсъкът.

Авиокомпанията добави, че самолетът току-що е кацнал и е бил транспортиран до друга част на летището. Пътниците от полета на British Airways трябваше да излетят за Акра, Гана, в 12:40 часа.

Говорител на British Airways каза, че техният самолет не е бил в движение, когато се е случил сблъсъкът.