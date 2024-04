Самолет на "Боинг" започна да се разпада на 3 км от земята (Видео)

Самолет на „Боинг" 737-800 от Денвър до Хюстън „се разпадна" на излитане – той е останал без обшивка на единия от двигателите си, като металното покритие удря задкрилките на машината. Самолетът се е издигнал на около 3 км от земята преди да се върне на летището.

Кадри в социалните мрежи показват как се развива ситуацията и колко дълго продължава тя. If it is a Boeing, I am not going. Flying is unsafe in America now. pic.twitter.com/7SlJm7CgPI — Cat Nihon (@CatNihon) April 9, 2024

В запис на РВД-то на летището в Денвър пилотите казват, че „няколко пътници и стюардесите чули нещо да удря крилото" на самолета.

Машината все пак се издига на около 3 км височина преди да се върне обратно на летището.

Самолетът е собственост на Southwest Airlines. От компанията обявиха, че на пасажерите ще бъде осигурен друг полет до Хюстън. „Извиняваме се за неудобството и забавянето, но сигурността е най-високият ни приоритет", обявиха от компанията.

От „Боинг" отказаха да коментират информацията за инцидента, пише bTV. Федерална авиационна администрация обяви, че ще разследва случая.

Това е поредният проблем за голямата авиационна компания за последните месеци. Те доведоха и до това главният изпълнителен директор на „Боинг" да напусне поста си.