Кон се опита да си хване влака на жп гарата в Сидни (Видео)

Необичаен гост се появи на жп гарата в Сидни и шокира хората. Не стига, че не си плати билета, а се разходи в галоп и дори започна да преследва един от пътниците по перона, вероятно мислейки си, че се намира на хиподрум.

Видеозапис от охранителни камери показа как седем минути преди полунощ в петък състезателен кон е влязъл в гара Warwick Farm. В продължение на няколко минути обърканото животно бягало нагоре-надолу по перона, пресичайки пътя на онемелите нощни пътници. Hold your horses!



A horse has been spotted trotting around a train station in Warwick Farm. Premier @ChrisMinnsMP has taken to Twitter to release CCTV of the horse.



“Didn't realise I needed to say but - horses aren't allowed on our trains, sorry folks,” Minns said.



The horse… pic.twitter.com/eghkfTxAUf — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) April 10, 2024

В този момент влакът спрял на гарата. Записите показаха, че животното стои и гледа влака не по-различно от пътник, чакащ да се качи. След това обаче животното изтичало отново надолу по перона.

От транспортната служба на Нов Южен Уелс съобщиха, че машинистите на влаковете са били предупредени за опасността и им е било казано да намалят скоростта около гарата.

На помощ е повикана и кавалерията. Необозначен полицейски автомобил пристигнал на гарата и минути по-късно се появил мъж, който обуздал коня и го натоварил в ремарке. Wet tracker.



Didn't realise I needed to say but - horses aren't allowed on our trains, sorry folks.



I can confirm the horse has returned home, safe and sound. pic.twitter.com/1Xkbqayi4q — Chris Minns (@ChrisMinnsMP) April 10, 2024

„От време на време намираме животни на релсите, особено крави. Този обаче беше малко необичаен, кон на крайградски перон и докато влакът спираше на гарата. Чудно е, че конят не се е опитал да се качи на влака, честно казано", каза главният изпълнителен директор на Sydney Trains Мат Лонгланд.

Оказало се, че конят е избягал от конюшните на Annabel Neasham Racing, които се намират в близост до гарата. Вероятно животното е било привлечено от ярките светлини на гарата.

Според треньорката на конете неизвестен е пуснал три от състезателните им коня и едно пони от конюшните ѝ петък вечерта. Останалите са били заловени, но един от тях е напуснал комплекса, пише bTV.

В крайна сметка конят беглец е върнат благополучно у дома жив и здрав и даже е похвален от министъра на транспорта Джо Хейлън за „сравнително добро поведение", защото стоял зад жълтата линия на перона.