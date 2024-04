Русия разруши електрическа централа край Киев, 200 хил. са без ток (Видео)

Руските удари са разрушили напълно ТЕЦ „Триполска" край украинската столица Киев, предаде Ройтерс. Повредени са и подстанции и енергийни съоръжения в пет региона. Най-малко 200 хиляди души са без електричество в град Харков.

Подстанциите и съоръженията за производство на електроенергия в районите на Одеса, Харков, Запорожие, Лвов и Киев са повредени. Най-малко 10 ракети са паднали само в Харков. Russia attacked Trypilska power station, the largest in the Kyiv region. This facility has been targeted multiple times before and was undergoing restoration. pic.twitter.com/HjMPOioQON — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 11, 2024

„Нуждаем се от противовъздушна отбрана и друга отбранителна подкрепа, а не от затваряне на очите и дълги дискусии", каза президентът Володимир Зеленски. Украинската противовъздушна отбрана отслабва, тъй като помощта от Запада се забави, а голям пакет от помощ от САЩ беше блокиран от Републиканската партия в Конгреса. UKRAINE COAL-GAS POWER STATION DESTROYED



The Trypilska power plant was fully destroyed after ballistic missiles hit major sections of the plant, with the remaining sections destroyed by fires pic.twitter.com/EYtYga5kZm — LogKa (@LogKa11) April 11, 2024

Противовъздушната отбрана е свалила 18 от 39 ракети безпилотни апарати, каза командирът на ВВС на Украйна, предава bTV.

Националният доставчика на газ и петрол „Нафтогаз" обяви, че цел на удари са станали две подземни газови хранилища, които продължават да работят.