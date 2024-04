10-годишно момче се заклещи в комин в САЩ, пожарникари го спасиха (Видео, снимки)

Дали е водено от желанието да се въплъти в образа на дядо Коледа – все още не е ясно. 10-годишно момче се заклещи в комина на сградата, в която живее, в американския град Уитман, щата Масачузетс.

Най-вероятно детето е било обзето от любопитство, което го е накарало да се измъкне от прозореца на втория етаж на дома си, да се изкачи към покрива и оттам да се вмъкне в комина, съобщават местните медии.

Там обаче момчето остава блокирано и не може да се измъкне. 10-year-old boy rescued after getting stuck in chimney of Mass. home https://t.co/txtwaIuXZ7 pic.twitter.com/r0kemyMSct — New York Post (@nypost) April 11, 2024

То все пак имало късмет - брат му проследил действията му и веднага се обадил на баща им, който бил на работа, но на мига се втурнал към вкъщи. Инцидентът е станал в сряда следобед, около 16:15 часа. That would be a 10-year-old boy stuck in the chimney of his #Whitman home. How he got there and the video of his rescue ahead on @boston25 at 10 & 11. pic.twitter.com/UqCoRhMI1L — Christine McCarthy (@ChristineMNews) April 11, 2024

По пътя мъжът се свързал с полицията и пожарната, пише bTV. Екипите им бързо реагирали и в крайна сметка освободили детето още преди бащата да достигне квартала.