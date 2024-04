Семейство от САЩ изненадващо се сдоби с 50 октоподчета (Снимки)

Семейство от Оклахома нямаше представа, че подарък за рождения ден на деветгодишния им син ще доведе до раждането на 50 бебета октоподи.

Камерън Клифърд, който е 36-годишен зъболекар, разказа, че синът му Кал е бил обсебен от октоподите от тригодишна възраст. „За всеки рожден ден, всяка Коледа, всеки празник той винаги казваше: „Всичко, което искам, е октопод", каза Клифърд пред New York Times. Oklahoma family buys a pet octopus- who gave birth to 50 babies. Fascinating! https://t.co/wK6EU87zfV — Val DeOre (@yournewschick) April 15, 2024

През октомври бащата се обажда в местен магазин за аквариуми и се сдобива с женски калифорнийски октопод за деветия рожден ден на Кал. Кръщават го Теранс.

Той се оказва по-голям от очакваното и скоро започва да снася яйца - нормално за октопод. Oklahoma family whose pet octopus laid FIFTY eggs reveals how they’re looking after the consortium – including ingenious homemade aquariums https://t.co/2RmCA8Bh4d #Australia #aquariums #California — WhatsNew2Day (@whatsn2day) April 16, 2024

Това, което семейството не очаква, е, че всичките яйца са оплодени. Октоподчетата скоро започват да се излюпват, оставяйки семейството пред неочаквано ново предизвикателство.