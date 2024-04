Рушат се историческите наклонени кули в Болоня (Видео, снимки)

Наклонените кули „Гаризенда" и „Асинели" са символи на Болоня. Миналата есен обаче учените бяха обезпокоени: в 48-метровата „Гаризенда" са открити нови пукнатини в зидарията и необичайно люлеене. Градската управа отцепи района около кулите. Оттогава историци и строителни експерти правят всичко възможно, за да спасят средновековната кула. 97-метровата „Торе Азинели" също е силно наклонена. The Two Towers, Bologna, Italy🇮🇹 pic.twitter.com/MnmKX50Xdr — Heritage Matters🔱 (@HeritageMatterz) April 15, 2024

За да гарантира, че кулите няма да паднат, Градският съвет дори е върнал от пенсия 70-годишната инженерка Рафаела Бруни. Експерт по двете кули, тя оглавява Комитета по реставрация. Заедно с колегата си Филипо Форлани, Бруни се отправя към строителната площадка. Знае, че има две основни причини, поради които кулата потъва.

„Тя страда от заболяване, което има от самото си раждане. Толкова е лошо, че 100 години след началото на строежа, когато е достигнала височина от 60 м, 12 от тях е трябвало да бъдат свалени, защото вече е започнала да се накланя. Оттогава селенитовата ѝ основа, която поддържа кулата, тежаща 4000 тона, продължава да се руши", обяснява Бруни. Manhattan of the Middle Ages.



Between the XII and the XIII century, Bologna was a city full of towers. Their number was high, possibly up to 180.



Between the XII and the XIII century, Bologna was a city full of towers. Their number was high, possibly up to 180. Fewer than twenty towers can still be seen in today's Bologna. The tallest, Torre degli Asinelli, 97 meters high, still stands

Районът около кулите е отцепен. Разположени са огромни контейнери в центъра на стария град. Те се придържат от бетонни колони. Предстои да се добавят стоманени мрежи, за да се защитят църквата и по-голямата кула. Историческият център на града се е превърнал в постоянна строителна площадка.

Доскоро „Гаризенда" е била наклонена на изток, но това се променя през май 2023 г. Изведнъж махалото показало, че тя се накланя и на северозапад. Никой не знае защо, съобщава NOVA.