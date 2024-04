Рок групата "Харт" тръгва на световно турне

Американската рок група "Харт", която съчетава разтърсващата китара на Нанси Уилсън и мощните вокали на сестра ѝ Ан, тръгва на световно турне, предаде Асошиейтед прес.

Обиколката им започва днес, 20 април, от Грийнвил, щата Южна Каролина, като ще премине през Атланта, Бостън, Балтимор, Питсбърг, Милуоки, Кливланд, Детройт и през няколко фестивала в САЩ. Сред международните спирки на "Харт" са Лондон, Осло, Берлин, Стокхолм, Монреал и Глазгоу.

Групата се събра отново, след като понесе тежък удар през 2016 г. Тогава съпругът на Ан Уилсън беше арестуван за нападение над 16-годишните синове близнаци на Нанси. Тя казва, че всичко това е останало в миналото.

"Можем да преминем през всякакви турбуленции, с Ан винаги ни е било добре заедно", казва Нанси. "Все още управляваме кораба и сме щастливи да действаме заедно. Сплотени сме".

Групата, която беше въведена в Залата на славата на рокендрола и е отличена с "Грами", направи класически рок парчета като Magic Man, Crazy on You и Alone и ще ги изпълни по време на турнето. Публиката ще чуе всичките хитове, както и песни от самостоятелните албуми Miss One and Only на Ан Уилсън и Love Mistake на Нанси Уилсън. Сестрите Уилсън ще представят и новата си песен, озаглавена Roll the Dice, предаде БТА.

Сестрите Уилсън се появяват на музикалната сцена през 70-те години на миналия век. Нанси Уилсън казва, че творчеството им е повлияно от "Лед цепелин", "Пинк флойд", "Бийтълс", "Ролинг стоунс".

През следващата година ще се навършат 50 години от издаването на дебютния албум на групата "Харт" - Dreamboat Annie, припомня Асошиейтед прес.