Коне, покрити с кръв, всяха хаос в трафика на Лондон (Видео, снимки)

Избягали коне препускаха в Лондон и всяха хаос в трафика на града. Свидетелка разказва, че е видяла черен и бял кон да тичат от Тауър Бридж към тунела Лаймхаус. Те изглеждали покрити с кръв.

Полицията съобщава, че е успяла да овладее два от избягалите коне. Намерили ги близо до Лаймхаус. Но все още не известно точно колко коне са на свобода.

Има сведения, че конете принадлежат на Household Cavalry - един от най-старшите полкове в британската армия. Кавалерийският полк често се вижда на събития в Лондон, съобщава Би Би Си. JUST IN - Two horses on loose in central London



Конете са настанени в Хайд Парк Баракс, в Найтсбридж – престижен район на централен Лондон.

Конете са настанени в Хайд Парк Баракс, в Найтсбридж – престижен район на централен Лондон.