Състоянието на Крал Чарлз се е подобрило, завръща се към публичните си ангажименти (Обновена)

Крал Чарлз Трети ще се завърне идната седмица в публичното пространство и ще поднови част от ангажиментите си, обявиха от Бъкингамския дворец.

От там добавят, че има подобряване на състоянието му след лечението му. Кралят на Великобритания обяви, че през януари е бил диагностициран с рак. His Majesty The King will shortly return to public-facing duties after a period of treatment and recuperation following his recent cancer diagnosis.



To help mark this milestone, The King and Queen will make a joint visit to a cancer treatment centre next Tuesday, where they…

Завръщането на британския крал се случва в навечерието от първата годишнина от възкачването му на трона.

Публичната програма ще започне във вторник с посещение на център за лечение на болни от рак, където Чарлз и Камила ще се разговарят с пациенти и медици. Също така кралят през юни ще приеме на държавно посещение императорът на Япония и неговата съпруга, добавят от Бъкингам.

Въпреки обявените планове, Чарлз Трети няма да се завърне на 100% и част от публичните му ангажименти ще продължат да се изпълняват от престолонаследника принц Уилям и други членове на кралската фамилия, отбелязва BBC.

"С наближаването на първата годишнина от Коронацията, Техни Величества остават дълбоко благодарни за многото любезности и добри пожелания, които получиха от цял ​​свят през радостите и предизвикателствата през изминалата година", гласи официалното съобщение на двореца, цитирано от dariknews.

Все още няма яснота около лечението на неговата снаха - принцесата на Уелс Катрин, която също неотдавна обяви, че диагностицирана с рак.

Очаквайте подробности.