Две силни земетресения удариха Тайван (Видео, снимки)

Две земетресения, по-силното от които с магнитуд 6,1, разтърсиха източния тайвански окръг Хуалиен, предаде Ройтерс, като се позова на тайванската метеорологична служба.

Засега няма информация за щети.

Земетресенията бяха регистрирани с пауза помежду си от около половина час. Земните трусове бяха усетени в столицата Тайпе.

Първото земетресение е било с дълбочина от 24,9 км, а второто - с магнитуд 5,8 и дълбочина 18,9 км, пише БТА.

Тайван беше разлюлян от над хиляда вторични труса след земетресението с магнитуд 7,2, което удари Хуалиен по-рано този месец и при което загинаха 17 души.

Тайван е разположен на място, на което се срещат две тектонски плочи и което е предразположено към земетресения.

Над сто човека загинаха при земетресение в Южен Тайван през 2016 г., а през 1999 г. островът бе разтърсен от земетресение с магнитуд 7,3, което отне живота на повече от 2000 души.

I didn’t know CTi (hah) was also getting in on the earthquake monitoring, but on this stream you can see the shaking building up as the wave on the map gets closer and closer to Taipei, and then the cameras go out as the line crossed it pic.twitter.com/i9lKxpqWCD — Isaac 馮石濤 (@IsaacFinestone) April 26, 2024