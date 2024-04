Най-малко 42-ма загинаха при наводнения в Кения, очаква се броят им да нарасне (Снимки)

Най-малко 42 души загинаха при наводнения в Май Махиу, Централна Кения, предаде Ройтерс. Полицията предупреди, че броят на смъртните случаи вероятно ще нарасне, след като се е спукала стена на язовир, съобщи днес "Ситизън телевижън". Най-малко 42 души загинаха при наводнения в Централна Кения Снимка: Ройтерс

По-рано днес Кенийският Червен кръст каза, че е откарал няколко души в лечебно заведение в Май Махиу заради наводнението.

На снимки, публикувани в "Екс" от кенийски медии, от Кенийския Червен кръст и от пътната администрация, се виждат щетите от наводнението, от счупени дървета и от кола, закъсала в калта. Най-малко 42 души загинаха при наводнения в Централна Кения Снимка: Ройтерс

Общият брой на смъртните случаи вече е над 100 души. Според данни на правителството в събота 76 души са загинали, а над 131 000 са разселени.

Кенийският Червен кръст съобщи в "Екс", че негови служители са извадили две тела на хора, които са били на лодка, потънала вчера в река Тана, Източна Кения. Екипи на Червения кръст са спасили 23 души, но шестима са все още в неизвестност, каза организацията. Най-малко 42 души загинаха при наводнения в Централна Кения Снимка: Ройтерс

Десетки вероятно са убити и стотици - разселени, заради проливните дъждове в други източноафрикански страни, като например Танзания и Бурунди.

Министерството на образованието в Кения отложи днешното начало на новия учебен срок с една седмица. Най-малко 42 души загинаха при наводнения в Централна Кения Снимка: Ройтерс

"Опустошителните последици от дъждовете в някои училища са толкова тежки, че ще бъде неразумно да излагаме на риск живота на учениците и служителите, преди да вземем мерки, за да гарантираме безопасността на всички учащи и преподаватели", каза в изявление министерството на образованието.

Наводненията разрушиха пътища и мостове из цяла Кения, пише БТА. Пътен подлез на международното летище в столицата Найроби е наводнен, но полетите се осъществяват както обикновено, съобщи вчера летището. The scenes of flooding in Kenya are heartbreaking. Climate change is not a distant threat; it's here, affecting our lives today. Lives and livelihoods are being lost each day. Urgent action is needed to address this crisis. We need to further localize climate issues and response… pic.twitter.com/JMe5BZOpr8 — Elizabeth Wathuti , O.G.W 🇰🇪 (@lizwathuti) April 29, 2024

Хидроенергийните язовири са запълнени до краен предел, което може да доведе до преливане, каза говорител на правителството.

В Източна Африка имаше рекордни наводнения през последния дъждовен сезон в края на 2023 година. Според учени климатичните изменения причиняват по-силни и чести екстремни климатични условия.