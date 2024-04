13-годишно момче загина, след като мъж нападна минувачи с меч в Лондон (Видео)

Тринадесетгодишно момче е загинало, а четирима души са ранени след нападение с хладно оръжие в Лондон, в което е замесен мъж, въоръжен с меч, предаде Ройтерс. Полицията заяви, че не смята, че нападението е свързано с тероризъм.

След инцидента в близост до гара "Хейнолт" в Източен Лондон полицията е използвала електрошок и е арестувала 36-годишен мъж. Видеозапис от мястото на нападението показва мъж, облечен в жълто, който държи в ръката си нещо, което на пръв поглед изглежда като меч.

"С голяма тъга потвърждавам, че един от ранените, 13-годишно момче, е починал. Той бе откаран в болница, след като бе намушкан с хладно оръжие, и за съжаление почина скоро след това", заяви главният инспектор на лондонската столична полиция Стюарт Бел, съобщава БТА.

Двама граждани и двама полицаи са настанени в болница с наранявания, които не застрашават живота им. Двамата полицейски служители са с прободни рани, които налагат операция, добави Бел.

"Не смятаме, че има продължаваща заплаха за обществото, не търсим повече заподозрени и този инцидент не изглежда да е свързан с тероризъм", каза той.

Тридесет и шест годишният мъж е бил арестуван, след като бил получен сигнал за автомобил, който се е врязал в къща в района на гара „Хейнолт", съобщи лондонската полиция. Силите на реда уточниха, че заподозреният е атакувал минувачи и полицейски служители, припомня Ройтерс.