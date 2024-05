Най-малко 19 загинаха след срутване на магистрала в Китай (Видео)

Най-малко 19 души загинаха снощи при срутване на участък от магистрала в южната китайска провинция Гуандун, съобщи Китайската централна телевизия.

18 превозни средства с общо 49 души, пътуващи в тях, са пропаднали при срутването. Животът на хоспитализираните лица не е в опасност. At least 19 people have lost their lives due to a highway collapse in China. pic.twitter.com/x0r66O9QFI — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 1, 2024

Снимки, публикувани в социалните мрежи и излъчени от местните медии, показват дим и пламъци, които се издигат от дълбокия ров, в който са паднали автомобилите, отбелязва АФП.

Близо 500 души са изпратени да участват в спасителните акции. Причината за срутването все още не е известна, пише БТА. 🚨#WATCH: As daytime footage shows the aftermath of a highway collapse which left dozens of casualties in southern China.



📌#Guangdong | #China



At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province of… pic.twitter.com/r1hR0UXw65 — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) May 1, 2024

През последните седмици провинция Гуандун беше засегната от поредица от бурни климатични явления, в това число наводнения и торнадо.