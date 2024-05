Над 300 са загиналите при наводнения в Източна Африка (Видео, снимки)

Повече от 300 души са загинали при наводнения в Кения, Танзания, Бурунди и Уганда, а проливните дъждове, сполетели Източна Африка, не спират, предаде ДПА.

Само в Кения са загинали 169 души, съобщи днес говорител на правителството. По-рано кабинетът в Найроби се събра на специално заседание, за да обсъди мерки за справяне със смъртоносните наводнения и свързаните с тях неприятности. Президентът на Кения Уилям Руто Снимка: Ройтерс

По време на посещението си в Май Махиу в Източноафриканската рифтова долина, където вчера след скъсване на язовир загинаха близо 50 души, а 26 все още са в неизвестност, президентът на Кения Уилям Руто заяви, че жителите на районите, застрашени от наводнения или свлачища, трябва да се преместят на безопасно място в рамките на 48 часа.

Според метеорологичната служба на страната през следващите седем дни в Кения се очакват още проливни валежи. Повече от 300 души са загинали при наводнения в Кения Снимка: Ройтерс

Пътища са блокирани и мостове са станали непроходими, което пречи на превоза на стоки между държавите в региона, като например между Уганда, Руанда и Демократична република Конго. Devastating floods ravage East Africa, displacing over 100,000 people in Kenya, Tanzania, and Burundi. The Indian Ocean Dipole and El Niño amplify the heavy rainfall, posing significant challenges for affected communities.#SinkingCities

Act of God

Not just Nairobi pic.twitter.com/n1mw9nQZNS — VINNIE™🇰🇪 (@VinnieRots) April 30, 2024