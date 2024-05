Най-голямата колекция на "Хари Потър" във Великобритания струва над 250 хил. лири (Видео, снимки)

Най-голямата колекция на артикули, свързани с поредицата „Хари Потър", във Великобритания включва повече от 9000 предмета, а общата стойност е 250 000 британски лири. Колекцията е собственост на 44-годишната Виктория Маклийн от Нийт, която е страстен почитател на франчайза още от самото начало. Harry Potter fan labelled UK's biggest collector https://t.co/baJ99al7gB — BBC News (UK) (@BBCNews) April 30, 2024

Виктория дори е кръстила най-малкия си син Хари.

Маклийн разказва, че майка ѝ също е била голям фен и колекционер на „Хари Потър". FIRST LOOK - VICTORIA'S VINTAGE HARRY POTTER FAN HOUSE & COLLECTION | VI... https://t.co/A0s3bMq3g3 via @YouTube #harrypotter #wizardingworld #victoriamaclean pic.twitter.com/cKUoCqgu0v — Victoria Maclean (@Vic__Maclean) May 4, 2022

През февруари 2024 г. Виктория получи наградата за най-голямата колекция във Великобритания. Жената споделя, че тъй като историята за магьосниците и мъгълите е измислена, тя е искала да „доведе" Хогуортс в дома си, който днес е пълен с магически шапки, пръчки и многобройни предмети, изложени в цялата къща. World famous Harry Potter fan Victoria Maclean showcases one of the biggest collections in the UK https://t.co/Eh1MrS0Xsl @HPCollectorUK pic.twitter.com/ig7MtmnMG1 — Homeprotect (@homeprotect_uk) December 20, 2016

Най-скъпият артикул в колекцията е на стойност 35 000 британски лири, пише NOVA.