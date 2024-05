Сблъсъци в Истанбул между полиция и демонстранти, отбелязващи 1 май (Видео, снимки)

Турската полиция се е намесила, за да попречи на групи, желаещи да достигнат до истанбулския площад "Таксим" за неразрешени от властите демонстрации по случай Деня на труда 1 май, съобщава електронното издание на турския в. "Хюриет", цитирано от БТА. Извършени са арести. As #Mayday is celebrated with enthusiasm all around the world, this symbolic photograph from Turkiye, from Istanbul emerges. Taksim Square, closed to peaceful protesters, celebrations and hundreds of thousands. Peaceful protest is a human right protected by laws and the… pic.twitter.com/fTXBwouKWc — Ruhat Sena Akşener (@ruhat_sena_) May 1, 2024

Турските власти съобщиха по-рано тази седмица, че забраняват организирането на демонстрация по повод 1 май на централния площад "Таксим" в Истанбул, и предупредиха за планирани терористични акции в мегаполиса навръх празника.

Вчера 58 заподозрени бяха задържани в различни части на Турция, след като било установено, че участват в подготовката на провокации по повод Деня на труда, а днес последва порция нови арести на 41 лица при операция срещу "Ислямска държава". Turkish police have sealed off #Istanbul’s central Taksim Square to prevent any #MayDay protests as President Recep Tayyip Erdogan warns unions to stay away from any provocative steps. https://t.co/SNlyaZ4LiO — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 30, 2024

Като част от мерките за 1 май от сутринта са затворени пътищата към централния истанбулски площад "Таксим". Властите определиха в Истанбул общо 40 места за провеждане на мероприятия по случай Деня на труда, за чиято сигурност ще бдят над 42 000 полицейски служители.

Работнически конфедерации, синдикати, сдружения и представители на политически партии се събраха на други места в града, сред които на площад "Сарачхане". Там пристигнаха и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу и лидерът на най-голямата опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП) - Йозгюр Йозел.

Групи демонстранти се насочиха от "Сарачхане" към "Таксим", но пътят им бе препречен от полицейски екипи и се стигна до стълкновения. Опит да стигнат до "Таксим" бе осъществен и от група демонстранти, събрали се пред общината в истанбулския район "Шишли", но те също се натъкнаха на полицейска блокада, а при разразилите се сблъсъци част от демонстрантите бяха задържани. Арести имаше и сред участниците в демонстрации в Окмейданъ и Бешикташ, които с лозунги и плакати също се опитаха да пробият загражденията и да достигнат до "Таксим", отбелязва "Хюриет". Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs!#Taksim #1MAYIS pic.twitter.com/Ycm3JjpPlu — TMMOB İstanbul (@tmmobist) May 1, 2024

В рамките на мерките, предприети от окръжната управа на Истанбул по повод Деня на труда и солидарността 1 май, пътищата, водещи към площад "Таксим", бяха затворени за движение още рано сутринта. Паркирането на автомобили беше забранено по улиците и булевардите в района, а контейнерите за боклук бяха премахнати. Отстранени бяха и паркираните превозни средства на автопаркингите в района на "Таксим", "Шишхане", "Кабаташ", "Меджидийекьой", "Шишли", "Сарачхане", площад "Бешикташ" и "Долмабахче". Туристите, отседнали в хотелите около "Таксим", се наложи да напуснат зоната пеша с куфарите си, след като не можаха да си осигурят трансфер до летището.