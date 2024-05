Започна ежегодното кралското шоу за коне в Уиндзор, Великобритания. Започна кралското шоу за коне в Уиндзор Снимка: Twitter/@windsorhorse

То се провежда в Windsor Home Park и датира от 1943 г. Събитието се реализира в рамките на 1-5 май. Royal Windsor Horse Show 2024. @TheNAAC @nfum_Marlow @RoyalWindsorRHS pic.twitter.com/JyAguopHm3 — Colin Rayner (@farmerrayner) May 1, 2024

Шоуто е единственото в Обединеното кралство и е домакин на международни състезания с коне. Негов патрон беше кралица Елизабет II, а сега е Херцогът на Единбург. Започна кралското шоу за коне в Уиндзор Снимка: Twitter/@JamiSmith131372