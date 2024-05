36 станаха загиналите след срутване на магистрала в Китай (Видео)

Броят на загиналите нарасна до 36 души след срутването на пътно платно на магистрала в южната китайска провинция Гуандун, предаде ДПА, като се позовава на данни, публикувани от държавната информационна агенция Синхуа.

Агенцията съобщи, че са открити още три автомобила, които са станали жертва на срутването.

По-рано беше съобщено за 19 загинали.

Срутването на 18-метров участък от пътя край град Мейчжоу на скоростната магистрала Мейчжоу-Дабу е станало след няколко дни на проливни дъждове в района, пише БТА.

Свидетели разказват пред местните медии, че са чули силен шум и са видели как зад тях се е отворила дупка с ширина няколко метра, след като са минали покрай пътния участък, който е бил на път да се срути. Причината за инцидента се разследва.