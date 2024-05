Принцеса Шарлот отбеляза деветия си рожден ден

Във Великобритания принцеса Шарлот празнува деветия си рожден ден, предадоха Ройтерс и ДПА.

Принц Уилям и принцеса Кейт публикуваха снимка на дъщеря си Шарлот, която навърши 9 години.

„Честит 9-ти рожден ден, принцеса Шарлот“, написаха родителите й в публикация на платформата „Екс“ и допълниха: „Благодарим на всички за милите поздрави днес“. Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂



Thank you for all of the kind messages today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024

Вече е традиция за Двореца в Кенсингтън да публикува снимки, направени от Кейт, по повод рождени дни и празници.

Въпреки това фотографията, публикувана тази година на Деня на майката през март, беше свалена от редица новинарски агенции, заради редакцията й чрез фотошоп. След множество спекулации се оказа, че Принцесата на Уелс се е опитала да я обработи, за което Кейт по-късно се извини.

Това се случи малко преди принцесата да разкрие, че се подлага на превантивна химиотерапия, след като изследванията, направени след тежката коремна операция, показаха, че тя има рак.

Престолонаследникът Уилям възобнови официалните си задължения миналия месец. Кейт ще се върне към своите задължения едва когато медицинският ѝ екип каже, че е достатъчно добре, за да го направи.

Шарлот Елизабет Даяна се роди в болница „Света Мария“ в Лондон, в 8:34 ч. на 2 май 2015 г.

Тя дължи вторите си имена на покойните кралица Елизабет II и принцеса Даяна, пише БТА.