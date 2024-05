Хиляди блокираха ключово кръстовище в столицата на Грузия (Видео, снимки)

Хиляди демонстранти блокираха днес ключово кръстовище в грузинската столица Тбилиси на фона на продължаващите протести в страната срещу закона за "чуждестранните агенти", предаде Ройтерс.

Грузинският парламент вчера одобри на второ четене законопроекта за "чуждестранните агенти", за който критиците твърдят, че е бил вдъхновен от Кремъл. Законопроектът, който предвижда организациите, получаващи повече от 20% от финансирането си от чужбина, да трябва да се регистрират като агенти на чуждестранно влияние, предизвика политическа криза в кавказката страна.

Демонстрантите блокираха пътя, водещ към площада, а полицията арестува няколко от тях и използва лютив спрей, както и вчера. В знак на солидарност с арестуваните, демонстрантите пред парламента се отправиха към площада.

Протестиращите скандираха "Не на Русия!" и носеха плакати с ликовете на депутати от управляващата партия "Грузинска мечта", на които пише "предатели".

"Всички сме заедно, за да покажем на марионетките на Кремъл, че няма да приемем правителство, което върви срещу волята на грузинския народ", заяви пред АФП един от протестиращите.

През последните дни десетки хиляди демонстранти се събират пред парламента, за да протестират срещу закона, посочва АФП. Във вторник полицията разпръсна тълпата със сълзотворен газ и гумени куршуми и извърши около 60 ареста.

Грузинското правителство уверява, че целта на законопроекта е да бъдат принудени организациите да демонстрират по-голяма прозрачност по отношение на финансирането си.

Първият вариант на законопроекта беше изоставен миналата година след мащабни улични протести