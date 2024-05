Арестуваха над 200 пропалестински активисти в Калифорнийския университет (Снимки, видео)

Отново хаос и арести в кампуси на американски университети заради пропалестински демонстрации - над 200 са арестувани в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Полиция насилствено премахна протестните лагери в няколко университета, сред тях и Калифорнийския университет, пише БНТ. Призори полицаи с каски нахлуха в протестния палатков лагер и арестуваха 210 души. Други стотици са задържани в университети в други части на Съединените щати. Протестиращи в подкрепа на Газа в САЩ Снимка: Ройтерс

В университета в Портланд също имаше напрежение между демонстранти и органите на реда. Американският президент Джо Байдън наруши мълчанието си за протестите, които продължават вече около две седмици. Той заяви, че американците имат право да протестират, но нямат право на прояви на насилие. Протестиращи в подкрепа на Газа в САЩ Снимка: Ройтерс

„Несъгласието е от особено значение за демокрацията, но то никога не трябва да води до безредици", заяви Байдън в Белия дом. С думите си президентът от Демократическата партия прекрати мълчанието си за протестите на фона на опитите на Републиканската партия да използва безредиците за предизборни цели. Байдън, фокусирайки се в посланието си върху поддържането на реда и защитавайки правото на свободно слово, се опитва да заеме уравновесена позиция по разделящия въпрос, изникнал насред кампанията му за преизбиране.