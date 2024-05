75-годишна геймърка стана интернет сензация, по-добра е от младежите (Видео)

75-годишната шотландка Кат Боуи, с никнейма Grumpygran1948 се превърна в интернет сензация заради любимото си хоби. Тя е геймърка и е запалена по видеоиграта Fortnite заради внука си.

Дамата прекарва по 6 часа на ден в игра и има десетки хиляди фенове по света, пише Би Би Си. A 75-year-old Scottish grandmother has become a videogaming sensation after teaming up with one of the world's most famous Fortnite players.



Cath Bowie has been hooked on Fortnite since being introduced to it by her grandson.



Read more here ➡️ https://t.co/vBqTkiVJJL pic.twitter.com/gq4S9bopvj — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) March 23, 2024

Съюзила се е с друг известен геймър - SypherPK, с когото качват клипове как играят заедно. Кат изпъква както с шегите си, така и с уменията.

„Когато за пръв път казах на внука си, че ще стриймвам, той беше ужасен", обясни геймърката. По думите й внукът й е бил сигурен, че никой няма да я гледа.

"Сега не знае какво да каже, аз изкарвам доста добри пари от игрите", коментира възрастната дама.