Почина звездата от "Титаник" и "Властелинът на пръстените" Бърнард Хил

Актьорът Бърнард Хил, известен с ролите си на капитан Едуард Смит в "Титаник" и на краля на Рохан Теоден във "Властелинът на пръстените", е починал на 79-годишна възраст. BREAKING: Bernard Hill, who starred as Captain Smith in 'Titanic' and Théoden in 'Lord of the Rings', has died pic.twitter.com/w8pRazpmpF — BNO News (@BNONews) May 5, 2024

Тъжната новина съобщи неговият агент Лу Кулсън в неделя сутринта.

Хил трябваше да се завърне на екран с участието си в сериала The Responder, заедно с Мартин Фрийман. Rest in peace, Bernard Hill. Thank you for giving us Théoden, thank you for starring in one of the most memorable moments that have united generations. You will always be our King of Rohan. pic.twitter.com/MAiPWuwHv3 — Neme (@nemequejandose) May 5, 2024

Актьорът е известен още с ролите си в хитовите ленти "Валкирия", "Сън в лятна нощ", "Призракът и мракът", "Готика", "Истинско престъпление", "Кралят на скорпионите" и др., пише Би Би Си, цитирана от NOVA.

Хил има и две номинации за наградите БАФТА.