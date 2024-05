Саудитска Арабия ще убива хора, пречещи на футуристичния екоград, който строи (Видео, снимки)

Силите на Саудитска Арабия са получили заповед да убиват хора, за да разчистят терена за нов футуристичен град, планиран като част от проект за 500 милиарда долара, който цели да увеличи БВП на страната.

Бивш офицер от разузнаването на Саудитска Арабия твърди, че му е казано да използва "смъртоносна сила" срещу всички "бунтовници", които отказват да напуснат домовете си, разказва Би Би Си.

Полковник Рабих Аленези посочва че му е било наредено да изгони селяни от племе в държавата от Персийския залив, за да осигури теритотията за The Line, който е част от екопроекта Neom.

По думите на Аленези един човек е бил убит по време на протест срещу принудителното изселване. От Саудитското правителство и екипа на Neom са отказали коментар.

Проектът, който е на стойност 500 милиарда долара, е част от стратегията на страната Saudi Vision 2030, според която икономиката на кралството не трябва да бъде съсредоточена само върху петрола.

The Line е представян като град без автомобили, широк само 200 м и дълъг 170 км, въпреки че до 2030 г. се очаква да бъдат завършени само 2,4 км от проекта. Десетки световни компании участват в изграждането на Neom.

"Без пътища, коли или вредни емисии. Проектът ще работи със 100% възобновяема енергия, 95% от земята ще бъде запазена за природата. Здравето и благосъстоянието на хората ще бъдат с приоритет пред транспорта и инфраструктурата, за разлика от традиционните градове", пише в описанието на Neom.

Престолонаследникът на Саудитска арабия принц Мохамед бин Салман описва района като перфектното „празно платно". Според данни на правителството обаче повече от 6000 души са били преместени заради проекта, а правозащитната организация ALQST твърди, че числото е по-голямо.

Селищата, възпрепятстващи проекта, са били населени предимно от племето Хувейтат – древно, традиционно номадско бедуинско племе, което от поколения обитава региона Табук в северозападната част на страната.

Според Рабих Аленези от заповед, издадена през април 2020 г., ставало ясно, че Хувейтат се състои от „много бунтовници" и тези, които продължават да се съпротивляват на изселването, трябва да бъдат убити. С това се разрешава използването на смъртоносна сила срещу всеки, който остане в дома си.

Полковникът избегнал мисията си по измислени медицински причини. A new video from #NEOM shows the progress of work on #TheLine

pic.twitter.com/8Dmma0e1Zh — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) May 5, 2024

Абдул Рахим ал-Хувейти отказал да позволи на комисията по поземлен регистър да оцени собствеността му и е бил застрелян от саудитските власти ден по-късно. Преди това той публикува множество видеоклипове в социалните мрежи, с които показва протестите срещу изселванията.

В изявление на саудитската държавна сигурност се твърди, че Абдул Рахим ал-Хувейти е открил огън по силите за сигурност и те са били принудени да отвърнат. Правозащитни организации и ООН обаче посочват, че мъжът е бил убит просто защото се е съпротивлявал на изселването.

Източник, запознат с работата на дирекцията на саудитското разузнаване, коментира, че показанията на полковника са в съответствие с това, което са знаели за подобни мисии.

Най-малко 47 други жители са били задържани, след като са се съпротивлявали на изселването. Според ООН и ALQST много от тях са били преследвани по обвинения, свързани с тероризъм.

От тях 40 остават в ареста, петима от които са осъдени на смърт, посочват ALQST.

Няколко души са били арестувани само заради това, че публично са оплаквали смъртта на Абдул Рахим ал-Хувейти в социалните медии.

Саудитските власти казват, че на тези, които трябва да се преместят заради The Line, е предложена компенсация. Но според ALQSТ изплатените суми са много по-ниски от обещаните.

„Просто миришеше на нещо ужасно – нещо, което беше наложено на тези хора. Не е редно настъпваш гърлата им с токчетата на ботушите си, за да можеш да напредваш", коментира бивш старши изпълнителен директор на проект от Neom.

Той напуснал проекта по-малко от година след като се присъединил към него, защото бил разочарован от управлението му. サウジアラビアが建設開始した都市がすごい

高さ500m×幅200m×長さ150㎞

道路無し車無し二酸化炭素排出0のゼロカーボン都市らしい



超高層タワーマンション繋げちゃお★

横幅狭いから全部集まってて超便利じゃない?

土地少なくて済むから人口増えてもへっちゃら♡

っていうビリオネアの発想#THELINE pic.twitter.com/UnGCZUsLJZ — aicka54 (@aicka54) May 7, 2024

Главен изпълнителен директор на британска компания за обезсоляване, която се оттегля от вторичен проект за 100 милиона долара за The Line през 2022 г., също е изключително критичен.

„Може да е добре за някои високотехнологични хора, живеещи в този район, но какво да кажем за останалите?" пита Малкълм Ау, главен изпълнителен директор на Solar Water PLC.

„Местното население трябва да се разглежда като ценен актив, като се има предвид колко добре познава района. Трябва да потърсите съвет от тези хора, за да подобрите, да създадете, да пресъздадете, а не да ги премахвате", коментира Ау.

Разселените избягват коментари, като посочват, че говоренето пред чуждестранни медии може допълнително да застраши техните задържани роднини.

„Те водят война срещу хората, война срещу нашата идентичност", казва потърпев мъж, цитиран от bTV.