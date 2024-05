Украински дрон порази руска петролна рафинерия, след като прелетя рекордните 1500 км (Видео)

Украински боен безпилотен летателен апарат порази рафинерия за преработка на петрол в руската Република Башкортостан, след като прелетя "рекордното" разстояние от 1500 километра в рамките на операция, проведена под ръководството на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предаде Ройтерс, позовавайки се на източник от разузнаването.

Безпилотният самолет е ударил инсталация за каталитичен крекинг в комплекса за преработка на нефт, нефтохимикали и торове на компанията "Газпром Нефтехим Салават", казва източникът. По-рано Русия потвърди за повреда в завода, но заяви, че съоръжението функционира в обичаен режим, съобщи БТА.



This is no civilian aircraft.

This is a Ukrainian made drone.



And it’s just completed a record flight of 1500km to hit an oil refinery in Bashkiria 🇷🇺 🔥 😂 pic.twitter.com/F7f8R0pzus — Sytheruk (Ben) 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) May 9, 2024