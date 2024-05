Огромно петно на повърхността на Слънцето предизвиква мощни изригвания (Видео, снимки)

Слънчеви изригвания от най-висок клас са регистрирани в последните две седмици, което се дължи на огромно петно на повърхността на Слънцето, чиято ширина е 15 пъти тази на Земята, съобщиха сайтът Спейс и ТАСС.

AR3664 не е обикновено слънчево петно. През последните дни тъмното петно на повърхността на Слънцето се разрасна, превръщайки се в едно от най-големите и най-активни, наблюдавани през този слънчев цикъл, отбелязва Спейс.

То привлече вниманието на учените преди дни, след като Центърът за прогнозиране на космическото време на Националното управление за изследване на океаните и атмосферата (NOAA) в САЩ предупреди за повишен риск от слънчеви изригвания.

В четвъртък са регистрирани общо три изригвания от най-висок клас Х, като последното изригване на Слънцето с тази мощност е било на 9 май. The Sun unleashed two powerful solar flares on May 7 and May 8, 2024, which were observed by NASA's Solar Dynamics Observatory. These flares can affect various systems and pose risks to technology and space exploration.



More Information > https://t.co/nnFEvjXtNs pic.twitter.com/cYprXyaahK — INFINITY COSMOS (@0infinitycosmos) May 8, 2024 Изригването X1.1 е с продължителност 37 минути. По-рано беше съобщено за изблици Х1.0 и Х2.2.