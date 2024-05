Светът се готви за най-мощната слънчева буря от 20 г. насам (Снимки)

Необичайно мощна слънчева буря може да се появи в космическото пространство днес. Явлението ще бъде първото от близо 20 години насам.

Късно в четвъртък космическите синоптици издадоха предупреждение за силна геомагнитна буря от степен G4 по скалата от едно до пет.

Това е първото подобно предупреждение от 2005 г. насам, съобщи Националната администрация за океаните и атмосферата (НОАА) на САЩ. Still have your solar viewing glasses from last month’s eclipse?



If so, break ‘em out!



If you have sunny skies, you can currently see a huge sunspot group on the Sun with nothing more than your solar viewing glasses. ☀️ pic.twitter.com/5DGWvM2hrC — NASA Sun & Space (@NASASun) May 9, 2024

Умерена до силна геомагнитна активност ще може да бъде наблюдавана в Съединените щати, като ще започне около 23:00 ч. в петък и ще продължи до събота. Тя е следствие от поредица слънчеви изригвания, започнали в сряда, по време на които бяха забелязани няколко големи изхвърляния на плазма от Слънцето.

В предупреждението служителите обясняват как изхвърлянето на материя и магнитно поле от атмосферата на небесното тяло може да причини проблеми на милиони на Земята още в петък по обяд. Посочва се, че геомагнитната буря може да повлияе на инфраструктурата в околоземна орбита и на повърхността на Земята, като наруши интернет и комуникациите, електрическата мрежа, навигацията, радиото и сателитните операции.

Космическият учен в Центъра за прогнозиране на космическото време на НОАА Роб Стинбург обаче не очаква проблеми с енергийните системи и работи в тясно сътрудничество с операторите на мрежи в Северна Америка преди бурята, пише „Уошингтън Пост". The Sun emitted a strong solar flare on May 9, 2024, peaking at 1:44pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured a composite image of the event, which was classified as X1.1. https://t.co/vR5RVjkGeE pic.twitter.com/1tUbO8Hnyq — NASA Sun & Space (@NASASun) May 9, 2024

„Центърът за прогнозиране на космическото време на НОАА - подразделение на Националната метеорологична служба, наблюдава Слънцето след поредица от слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса, които започнаха на 8 май", се казва в предупреждението за извънредна ситуация.

Допълнителни слънчеви изригвания могат да предизвикат геомагнитни бури, които да се задържат през уикенда, гласи още съобщението. Космическите специалисти описват необичайната активност:

„Голям клъстер от слънчеви петна предизвика няколко умерени до силни слънчеви изригвания от сряда в 5:00 ч. сутринта. Поне пет изригвания бяха свързани с експлозии на плазма и магнитни полета от слънчевата корона, които изглежда са насочени към Земята. Синоптиците ще наблюдават космическите активи на НОАА и НАСА за началото на геомагнитната буря".

Многобройните изригвания на Слънцето могат да предизвикат и по-живописните странични ефекти, пише bTV. Очакват се зрелищни полярни сияния в много части на САЩ този уикенд. Според настоящите прогнози те могат да се видят чак до Алабама и Северна Калифорния.

Най-голям шанс да ги наблюдават имат жителите в северните части на САЩ, Канада и Северна Европа. Ако геомагнитната буря е толкова силна, хората в южните щати може да успеят да видят червено сияние, както се е случвало при скорошни бури с подобна сила.

Последният път, когато Центърът за прогнозиране на космическото време издаде предупреждение за силна геомагнитна буря, беше на 20 януари 2005 г. Тогава буря от енергийни протони удари Земята, причинявайки радиоизбухване с висока честота, което показва наличието на голям брой енергийни електрони в много силни магнитни полета, пише „Дейли Мейл".