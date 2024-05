Посрещнаха Хари и Меган с песни и танци в Нигерия (Видео, снимки)

Херцогът и херцогинята на Съсекс Хари и Меган пристигнаха в Нигерия на тридневно посещение. Двойката беше посрещната с пищна програма от песни и танци. Целта на визитата е популяризиране на Invictus Games - международните игри за ранени и болни военнослужещи и ветерани, чийто патрон е Принц Хари.

В програмата им е включено посещение на училище и среща с ранени военнослужещи във военна болница. Двойката ще присъства и на тренировка на благотворителна организация „Нигерия": Unconquered, която си сътрудничи с Invictus Games, както и на прием, на който ще бъдат почетени семействата на военните. The Duke and Duchess of Sussex Prince Harry and Meghan arrived Nigeria today May 10th visiting the children at Lights Academy in Abuja. pic.twitter.com/yx8fTBMilw — Spherical (@Spherical_News) May 10, 2024

Меган също така ще бъде съорганизатор на събитието „Жените в лидерството", заедно с генералния директор на Световната търговска организация д-р Нгози Оконджо-Ивеала. Другите точки в дневния ред на кралските особи включват баскетболен лагер с „Гигантите на Африка", културен прием и събиране на благотворителни средства, пише "Скай нюз", цитирана от NOVA.