Поне 50 са загинали при наводнения в Афганистан (Видео)

Най-малко 50 души загинаха днес в наводнения, причинени от проливни дъждове в северната афганистанска провинция Баглан, съобщи говорителят на Министерството на вътрешните работи, цитиран от Ройтерс. Той добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Flood badly hit Two villages in Baghlan province Afghanistan.

Говорителят каза пред Ройтерс, че след пороите са се наводнили поне пет района на Баглан, а някои семейства все още са блокирани и се нуждаят от спешна помощ.



