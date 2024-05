Грузия днес ще одобри закона за чуждите агенти (Видео)

Грузинският парламент днес ще одобри спорния закон за чуждите агенти. Това заяви премиерът на Грузия Иракли Кобахидзе. It is hard to watch this video from Georgia without tears. But the lesson here is invaluable: the only was to overcome russian tyranny is for all of us to stand together against it. Only together we will be able to overcome the russian evil. pic.twitter.com/ohT8nmEDF7 — Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) May 13, 2024

В телевизионно обръщение той обяви, че парламентът ще действа според волята на мнозинството от населението на страната и ще приеме закона, пише БНТ. This is the Revolution.



Georgia 🇬🇪🇪🇺pic.twitter.com/JVLplNvHae — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) May 13, 2024

Повече от месец Грузия е обхваната от протести, които са определяни като най-масовите от години. Повечето университети са затворени, защото студентите са в стачка. Според премиера обаче, ако парламентът отстъпи и не приеме закона, Грузия ще загуби суверенитета си. Критиците на закона, които твърдят, че той е създаден по модел на руския закон, призоваха за нови демонстрации днес. Очакват се масови протести в цялата страна.