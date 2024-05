Въглеродният диоксид се увеличава 10 пъти по-бързо, отколкото през последните 50 000 г.

Скоростта на увеличаване на въглеродния диоксид в атмосферата в момента е 10 пъти по-бърза, отколкото когато и да било през последните 50 000 години, предаде ДПА, като цитира проучване на учени от САЩ и Шотландия.

Екип от изследователи от щатския университет в Орегон и университета в Сейнт Андрюс направи подробен химически анализ на древен антарктически лед, пише БТА.

Констатациите са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Те осигуряват важно разбиране за периодите на резки климатични промени в миналото на Земята и дават идея за потенциалните въздействия на климатичните промени.

Скоростта на увеличаване на въглеродния диоксид се определя като "безпрецедентна" и се дължи на човешките емисии, отбелязва ДПА.

Когато навлезе в атмосферата, той допринася за затоплянето на климата заради парниковия ефект.

В миналото нивата на въглеродния двуокис се колебаят заради цикли на ледниковия период и други природни причини, но според учените днес се повишават в резултат на човешката дейност.

"Изследването на миналото ни показва как днешният ден е различен. Скоростта на изменението на въглеродния двуокис днес наистина е безпрецедентна", казва д-р Катлийн Уенд от щатския университет на Орегон и водещ автор на изследването.

"Нашето проучване установи най-бързите темпове на естествено повишаване на въглеродния двуокис в миналото, наблюдавани някога, а скоростта, отчетена днес и до голяма степен предизвикана от човешките емисии, е 10 пъти по-висока", отбелязва тя.

Ледът, който се е натрупвал в Антарктика в продължение на стотици хиляди години, съдържа древни атмосферни газове, уловени във въздушни мехурчета.

Учените използват проби от леда, събрани чрез сондажи на дълбочина до 3200 метра, за да се направи химически анализ и да създадат записи на климата в миналото.

Предишни проучвания показаха, че по време на последния ледников период, който е приключва преди около 10 000 години, е имало няколко отрязъци от време, в които нивата на въглеродния диоксид изглежда са се повишили много над средното.

Измерванията обаче не са достатъчно подробни, за да разкрият пълното естество на бързите промени, което ограничава възможностите на учените да разберат какво се случва.

"Вероятно не сте очаквали това да се случи в края на последния ледников период. Интересът ни обаче се засили и искахме да се върнем към тези периоди и да проведем по-детайлни измервания, за да разберем какво се случва", казва тя.

В проби, взети от ледената покривка на Западна Антарктика, Уенд и колегите й изследват какво се е случвало през тези периоди. Те забелязват модел, който показва, че повишаването на въглеродния диоксид се е случвали заедно със студените интервали в Северния Атлантик, свързвани с резки климатични промени по целия свят.

Данните показват, че по време на най-голямото естествено покачване въглеродният диоксид се е увеличил с около 14 частици на милион за 55 години, в сравнение със сегашните темпове, при които подобен ръст отнема само пет-шест години, отчитат учените.

Данните сочат, че по време на минали периоди на естествено покачване на въглеродния диоксид западните ветрове, които играят важна роля в циркулацията в дълбокия океан, също са се засилвали, което е довело до бързо освобождаване на въглероден двуокис.

Други изследвания показват, че тези западни ветрове ще се засилят през следващото столетие поради изменението на климата.

Откритията дават основание на учените да смятат, че ако това се случи, ще се намали способността на Южния океан да абсорбира генерирания от човека въглероден диоксид, отбелязват изследователите.