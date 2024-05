Отвлечен от 26 г. мислел, че похитителят му го е проклел, затова не избягал (Снимки)

Алжирец, който е бил отвлечен на 19 и открит 26 години по-късно, е бил укрит само на няколко минути от дома на семейството си през цялото време. Никога обаче не е потърсил помощ, защото е бил убеден, че похитителят му е „направил магическо заклинание".

Омар Бин Омран е бил открит през уикенда. Споделил е, че пребивавал само на няколко минути пеша от семейството си през цялото време. Той никога не е потърсил помощ, защото е бил убеден, че похитителят му го е проклел. Yesterday In Algeria, a man missing since 1996 was found captive in his neighbor's underground pit. pic.twitter.com/9C5H0A1gja — Interesting Things (@interesting_aIl) May 16, 2024

Мъжът изчезва по време на продължителната гражданска война в Алжир през 1998 г. Това кара семейството му да предположи, че е бил убит в конфликта между правителството и ислямистки бунтовнически групи.

Истината е била само на няколко крачки от дома. На 45 години, той беше намерен сред купи сено в конюшня - само на 200 метра от дома на семейството му в град Джелфа. In a startling discovery, Omar Bin Omran, who disappeared at the age of 17 nearly three decades ago, was found alive in a hidden cellar of his neighbor's house in Djelfa, Algeria. Omar was believed to have been kidnapped and was found on May 12, cowering in a hole beneath a sheep… pic.twitter.com/he7JqPrTqg — Naija juice (@Naija_Juice) May 16, 2024

Братът на похитителя пуска оплакване в социалните медии поради спор за наследство. В публикацията си разкрива самоличността на жертвата и местоположението му. Това е кара семейството на Омран да "щурмува" дома му.

Предполагаемият похитител, 61-годишен портиер, работещ в близкия град Ел Гуедид, е задържан при опит да избяга, съобщи алжирското министерство на правосъдието, цитирано от NOVA.