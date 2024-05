Модното шоу на "Викторияс сикрет" се завръща след 6-годишна пауза (Видео, снимки)

Известното годишно дефиле на "Викторияс сикрет" (Victoria's Secret), в което участват супермодели, представящи бельо с инкрустирани скъпоценни камъни и ангелски крила, ще се завърне през есенния сезон след близо шестгодишно прекъсване, предадоха Ройтерс и АФП. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Victoria's Secret (@victoriassecret)

Компанията обяви в профила си в инстаграм, че шоуто ще се завърне, но без да се уточнява дата, а също намекна за промени във формата на събитието.

По време на дефилето, известно с екстравагантните си сценични решения, сложните костюми и сутиени за милиони щатски долари, по подиума се разхождаха някои от най-големите модели като Адриана Лима, Наоми Кембъл, Бела Хадид на фона на музикални изпълнения на звезди като Риана, Тейлър Суифт и Джъстин Бийбър.

"Модното шоу на "Викторияс сикрет" през 2024 г. ще покаже точно това, което нашите клиенти поискат - блясък, подиум, мода, забавление, крила, развлечение, всичко това през един мощен, съвременен обектив, отразяващ това, което сме днес", казаха от компанията. Confirmado que Victoria's Secret Fashion Show vai voltar, e eu só lembro desse momento histórico da Katy Perry, botou todo mundo pra dançar, Hitmaker pic.twitter.com/SzsM3eUleZ — Heroin (@katyblom) May 16, 2024

През 2019 г. "Викторияс сикрет", която беше дъщерно дружество на компанията майка "Eл брандс" (L Brands), отмени шоуто, като заяви, че е "важно да се развие маркетингът й".

По това време "Ел брандс" се бори с редица проблеми, след които намаляващи продажби на скъпото й бельо, инвеститорски натиск и засилващи се критики за остарялата марка и за бельо, което не включва всички типове тела.

През 2021 г. компанията се раздели на две публични дружества - Bath & Body Works и Victoria's Secret. Продажбите на бельото обаче продължиха да намаляват. Exciting news! The Victoria's Secret Fashion Show will be ✨️ BACK ✨️ this fall! 🪽 pic.twitter.com/n4gIjOwobO — Victoria's Secret. (@vsxarg) May 15, 2024

След като спря дефилето си през ноември 2019 г., "Викторияс сикрет" представи документален филм миналата година по Amazon Prime, пише БТА.

Първото в историята модно шоу на бранда се състоя в хотел "Плаза" в Ню Йорк през 1995 г., припомня Ройтерс.