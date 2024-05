Лейни Уилсън е големият печеливш на наградите за кънтри музика през 2024 г.

Лейни Уилсън е големият печеливш на наградите на Академията за кънтри музика през 2024 г., съобщи АП. Уилсън получи приза за певица на годината и топ наградата за шоумен на годината, уточнява БТА.

Аз съм в Нашвил от 13 години и се занимавам с музика, каза Уилсън в речта си, благодарейки за любовта и подкрепата.

Лейни Уилсън става част от ексклузивния кръг певици, печелили награoа за шоумен на годината, включващ Миранда Ламбърт, Кари Ъндърууд, Тейлър Суифт.

Уилсън откри 59-ата церемония по наградатите на Академията за кънтри музика с кавър на песента на "Литъл Тексас" God Blessed Texas.

Клей Уокър и Ранди Травис представиха Джордан Дейвис с песента на годината - Next Thing You Know. "Най-вече искам да благодаря на феновете за това, че харесаха тази песен", каза Дейвис в речта си при получаване на наградата.

Наградата за музикално събитие на годината отиде при Лейни Уилсън и Джели Рол за Save Me. "Тази песен ме спаси", каза Рол в речта си.

Водеща на церемонията, която се проведе на стадиона "Фор сентър ет дъ стар" във Фриско, Тексас, беше Реба Макинтайър. Изпълнението на Джейсън Олдийн беше в памет на покойния Тоби Кийт - акустичен вариант на класическото парче на Кийт Should've Been a Cowboy.

Тоби Кийт е носител на 14 награди на Академията за кънтри музика, сред които и два приза за шоумен на годината. През февруари т.г. той почина на 62 години от рак на стомаха.

Наградата за албум на годината на мъж изпълнител отиде при Крис Стейпълтън. Той изпя новата си песен Think I'm in Love with You в дует с Дуа Липса.

Люк Кумс - най-номинираният артист на церемонията, с осем номинации, спечели наградата за сингъл на годината за кавъра на песента на Трейси Чапмън Fast Car. Дан и Шей спечелиха награда за дует на годината, а "Олд доминиън" - за група.