Хилари Клинтън - най-влиятелна дори от втория ред, обърна представите за жените на върха

Тя е смел политик, имунизиран от его, но избра да не е в сянката на мъжа си

Името Хилари Родам се появява за първи път в авторитетния американски вестник “Ню Йорк Таймс” преди 54 г. - 5 години преди настоящият ѝ съпруг Бил Клинтън изобщо да бъде споменат от медиите. Година преди да се дипломира, през 1969-а, когато Хилари е едва на 21 г., съучениците ѝ в Уелсли - престижния женски колеж в Масачузетс, я избират за първия студентски оратор в историята на девическия колеж.

На церемония по дипломиране тя излиза на сцената веднага след тогавашния почетен американски сенатор Едуард Брук. Вместо обаче да следва предварително подготвената си реч, Хилари решава да се отклони в безпрецедентен отговор на тезата на сенатора.

“И се намирам в позната позиция - да реагирам. Нещо, което нашето поколение прави от доста време... Предизвикателството сега е да практикуваме политиката като изкуство, да правим възможно това, което изглежда невъзможно”, казва в речта си амбициозната девойка, излагайки наболели обществени въпроси. Речта ѝ е смела, но не преминава граници - тя успява умело да изложи аргументите си, подчертавайки, че говори от името на своито 400 състуденти. В ролята си на държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън се среща с тогавашния български премиер Бойко Борисов през 2012 г.

Почти мигновено 21-годишната Хилари Родам става знаменитост, а

в медиите я наричат “гласа на нейното поколение”

Тя влезе в колежа като умерен републиканец, но се превърна в демократ, посветен на създаването на социална промяна чрез управление. По-късно се мести в университета “Йейл”, където се запознава с Бил Клинтън. Двамата се впускат в политическата въртележка заедно. Пътуват до Тексас през 1972 г., за да помогнат на Джордж Макгавърн в президентската му кампания. Бил ѝ предлага брак още през 1973 г., но тя отказва - не иска да потъва в сянката на мъж с обещаваща кариера, за да не пожертва собствената си. Въпреки това малко след това двамата се срещат отново и се женят, след което тя се мести в Арканзас при него.

Не сменя фамилията си дълги години - в опит да се разграничи от мъжа си

в професионален план, а той вече е издигнат за губернатор в Арканзас. Хилари Клинтън с бившия френски президент Никола Саркози

По това време световни издания отразяват всяка стъпка от нейния възход. Хилари започва кариерата си като адвокат, като успехите ѝ не са по-малко внушителни. Става първата жена председател на адвокатска кантора - разширила финанисрането ѝ от 90 на 300 млн. долара. Постижението ѝ като юрист гради нов образ на жената в корпоративния свят. За тази ключова промяна на света такъв, какъвто го познаваме днес, тя работи последователно пред цялото американско общество.

По време на президентската кампания на Бил Клинтън през 1992 г. Хилари има решаваща роля - среща се с избиратели, изнася речи и е един от главните съветници на съпруга си. Появата ѝ с него в телевизионно интервю през януари същата година превръща името ѝ в нарицателно. В отговор на въпроси за предполагаемата 12-годишна интимна връзка на Бил с жена от Арканзас на име Дженифър Флауърс Бил и Хилари обсъждат публично брачните си проблеми. Тя дори казва на гласоподавателите да съдят съпруга ѝ по досието му - добавяйки, че ако не харесват това, което виждат, “по дяволите, не гласувайте за него”. Бившият български президент Росен Плевнелиев с Хилари Клинтън

С професионална кариера, несравнима с предишна съпруга на кандидат-президент, всички я следят под лупа. Опозицията в лицето на консерваторите я обвиняват, че има собствена програма, защото е работила за някои либерални каузи. По време на една кампания тя се

защити от подобни упреци с думите, че е можела “да си остане вкъщи и да пече бисквитки”

Тази импровизирана забележка обърна пресата срещу нея, а критиците ѝ я нападнаха, че не уважава жените, които са домакини на пълен работен ден.

Въпреки това Хилари става влиятелна първа дама. Дори когато медиите гръмват със слуховете за изневяра на мъжа ѝ с Моника Люински, Хилари не изчезва от светлината на прожекторите. Напротив - проявява изключителен стоицизъм и се кандидатира за сенатор на щата Ню Йорк. Така става първата първа дама в историята, назначена на обществен пост. Изправя се в битка за президентския пост срещу Барак Обама, но губи. Въпреки това се записва в американската история като жената, която има реален шанс да стане президент на САЩ. Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му Хилари се срещат с президента Петър Стоянов на първото си посещение у нас през 1998 г.

За разлика от повечето мъже политици обаче егото не ѝ попречи да приеме предложението на Обама да я назначи за държавен секретар. Хилари Клинтън се кандидатира и втори път за президент, но загуби от Доналд Тръмп.

По пътя си до влиятелен и успешен политик тя влезе в ролята на

пионера, реформирал възгледите за жената в модерния свят

Успехите ѝ обаче отдавна са преминали географските граници и служат за пример по целия свят. Всяка нейна проява е доказателство, че в модерния корпоративен и политически живот има място за силни жени с визия. Години наред “Галъп” я удостоява с приза “най-уважаваната жена в САЩ”.

Покрай висшите длъжности, които заема през по-голямата част от живота си, Хилари Клинтън често е снимана в обкръжението на едни от най-влиятелните хора в света. Още през 1997 г. тя е почетен гост на британската принцеса Даяна, среща се със световни лидери като руския президент Владимир Путин, френския му колега Никола Саркози, британския премиер Тони Блеър, първият дипломат на Китай Ян Дзиечи, който остана на поста цели 9 години, както и нобеловата лауреатка за мир Аун Сан Су Чи - бивша държавна съветничка на Мианмар.

Няколко пъти е посещавала и България. За първи път идва в София като първа дама на САЩ през 1998 г. Завръща се у нас чак през 2012 г., но вече като държавен секретар. Тогава провежда срещи с българското правителство по онова време - с президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов. По време на посещението си Хилари подкрепя енергийната сигурност и независимост на страната. По-късно бившата първа дама и държавен секретар на САЩ

пише в мемоарите си спомен от срещата с Борисов

Става дума за реплика на тогавашния премиер по повод прическата на високопоставената му гостенка. “Г-жо държавен секретар, много се разтревожих, когато видях по телевизията слизането ви от самолета. Моят екип ме бе брифирал, че когато косата ви е опъната назад, значи сте в лошо настроение”, казал ѝ Борисов през февруари 2012 г.

През годините тя беше водещ поддръжник на усилията на България да се присъедини към НАТО, а през 2003 г. е гласувала за влизането на страната ни в алианса. Кирил и Кремена Домусчиеви с Хилари Клинтън.

След Бил Клинтън Кирил Домусчиев води в България и съпругата му

Бившата първа дама и държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън ще участва в събота в София във форум за насърчаване на развитието на жените предприемачи.

Третото ѝ посещение в България сега е по покана на бизнесмена Кирил Домусчиев - домакин на събитието и съосновател на Domuschiev Impact, партньор на CGI и водещ спонсор на срещите на инициативата през 2022 и 2023 г. в Ню Йорк. Домусчиев е и член на Консултативния съвет на инициативата на бившия президент на САЩ Бил Клинтън.

Срещата в София е част от “Пътят към септември” на CGI - целогодишни мероприятия за установяване на нови партньорства и намиране на начини за решаване на неотложни глобални проблеми. Предстоят още две, но те ще са в Ню Йорк на 23 и 24 септември.

Тазгодишната тема на форума - “Разчупване на бариерите: Инвестиране в жени предприемачи”, е фокусирана върху подкрепата на глобалния напредък на жените лидери в частния и публичния сектор. Хилари Клинтън ще бъде модератор и лектор.

Сред участниците в срещата са още президентката на Косово Вьоса Османи, Чери Блеър - съпругата на бившия британски премиер Тони Блеър и основателка на Фондация за жените “Чери Блеър”, Йозлем Денизмен - основателка на разплащателната платформа Monay.

На форума се очакват и Джесика Еспиноза - създателка на 2X Global, глобална организация за инвеститори, доставчици на капитали и посредници, Елпита Кокота - основателка на MEXOXO, неправителствена организация, която подкрепя жените предприемачи. В София ще е и Джослин Манган, създала Him for her - социално дружество, чиято мисия е да има повече жени в управителните съвети на компаниите.