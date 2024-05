67-годишна загина заради наводненията в германската провинция Саар (Видео)

Жена на 67 години е загинала заради наводнения в Германия. Тя е била ранена по време на спасителните операции. В страната бе обявено бедствено положение в провинция Саар, заради наводненията. Кадрите с улиците, които се превърнаха в реки, обиколиха света. 🌧️🌊 On the 17th of May, 2024, heavy rains caused extensive flooding in various cities in the Saar area of Germany. More than 100 millimeters of rain fell in less than a day! In Fremersdorf, the Saar River exceeded its 1993 peak by 21 centimeters. 🌍 #ClimateCrisis #GlobalUnity pic.twitter.com/rZ6869jI6Q — Ray Norman (@Interestedsoul1) May 19, 2024

На места има спад на водата, но на други нивото на реките сериозно се покачва. Очакваните валежи държат хората в напрежение.

Климатологът Симеон Матев каза пред NOVA NEWS, че превантивните мерки при силни дъждове са от огромно значение. Той подчерта, че деретата на реките трябва да са почистени добре. Матев каза, че новите климатични тенденции са дълги и сухи периоди, последвани от такива със силни, интензивни дъждове. #BREAKING: FLOODING HITS ALSACE, FRANCE AND SAAR, GERMANY



Torrential rains submerge neighboring provinces, causing significant disruption.

Experts warn of rising water levels and potential evacuation.#germany #france #flood pic.twitter.com/WdGEaYnFAP — Genius Bot X (@GeniusBotX) May 17, 2024

В събота германският канцлер Олаф Шолц се запозна на място със ситуацията и даде уверения на местните жители, че федералното правителство е солидарно с тях.

Шолц подчерта, че приоритет сега е оказването на спешна помощ. Той каза, че след като непосредствената опасност отмине, правителството ще координира действията си с местните власти, за да определи каква помощ ще е необходима.