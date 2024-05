Първи кадри от катастрофата, в която загина президентът Раиси (Видео)

Първи кадри показват катастрофата с хеликоптер, в която загина иранският президент Ебрахим Раиси. #Iranian state TV has released images depicting the crash site of the helicopter that transported President Ebrahim #Raisi and his companions who were martyred. pic.twitter.com/Vc0Y2SueYm — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 20, 2024

В катастрофа с хеликоптер загинаха президентът Ебрахим Раиси, външният министър Амир Абдолахиан, ръководителят на петъчните молитви в Табриз аятолах Мохамед Али Ал е Хашем, губернаторът на Източен Азарбайджан Малек Рахмати, както и членове на екипажа и охраната на президента.

Видео, в което иранското дружество на Червения полумесец и армейските рейнджъри пренасят телата на загиналите в катастрофата с хеликоптер, беше публикувано в социалната платформа "Екс". В инцидента участваше и президентът на Иран Ебрахам Раиси, който също загуби живота си. The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

Министерският кабинет на Иран се събра на извънредно заседание в понеделник сутринта след официалното потвърждение за "мъченическата" смърт на президента Ебрахим Раиси и външния министър Хосейн Амир Абдолахиан при катастрофата с хеликоптер.

След заседанието кабинетът направи изявление, в което изрази съболезнования във връзка с кончината на президента и неговите спътници в инцидента.

Трагичният инцидент се случи, докато президентът и приближените му се връщаха от района Хода Афарин в северозападната иранска провинция Източен Азарбейджан след откриването на язовир на общата граница с Република Азербайджан.

Инцидентът е станал в резултат на гъста мъгла в региона, която затрудняваше и работата на спасителните екипи.

Хеликоптерът се е разбил в близост до медна мина "Сунгун". Тя се намира между Джолфа и Варзакан в провинция Източен Азербайджан в Иран и е на около 70-100 км от град Табриз, един от най-големите градове в Иран и градът, към който са се отправили президентът на Иран и външният министър.