Почина Франк Айфийлд - певецът, популяризирал "Бийтълс" (Видео, снимки)

Почина музикалната легенда Франк Айфийлд, който завладя Обединеното кралство през 60-те години на миналия век. По време на кариерата си той има четири хита под номер едно в британската класация за сингли - I Remember You, Lovesick Blues, The Wayward Wind и Confessin' That I Love You. Айфийлд е и един от хората, на които "Бийтълс" дължат успеха си.

Приятелят на Айфийлд, музикален историк и журналист Глен А. Бейкър съобщава, че артистът е починал в съня си.

Роденият в Обединеното кралство Айфийлд, израснал в Австралия, се връща в Англия през 1959 г. и бързо се превръща в популярно име.

На 13-годишна възраст подаряват на звездата китара, той се научава да свири и започва да пише песни. Твърди се, че винаги е обичал кънтри музиката и йодването, пише The Sun.



Айфийлд си проправя път към върха и само за шест години издава 44 плочи и е най-добрият изпълнител в Австралия, Нова Зеландия и Тасмания.

След като се премества в Обединеното кралство, той популяризира "Бийтълс", които са негови подгряващи изпълнители.

През 1965 г. той свири и пред покойната кралица - на Royal Variety Show.

През 1986 г. Айфийлд е диагностициран с пневмония и спешно е опериран, за да му бъде отстранена част от белия дроб.

По време на операцията са увредени гласните му струни, което спира музикалната му кариера за години.

През 2005 г. звездата написва своята автобиография.





Четири години по-късно е награден с медал на Ордена на Австралия за заслуги към изкуството като артист.

Ифийлд оставя след себе си съпругата си Карол Ууд и две деца.