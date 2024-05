Известен режисьор е пътникът, загинал при турбуленция в сингапурски самолет

Режисьорът Джефри Китчън е британският пътник, който загина по време на турбуленция на борда на самолет на Singapore Airlines, пътуващ от Лондон за Сингапур. 73-годишният режисьор работи в музикален театър от Глостършър, съобщава Daily Mail.

Властите смятат, че е починал от сърдечен удар, заради шока от преживения ужас. Повече от 70 души бяха ранени при инцидента, като се смята, че съпругата на г-н Китчън Линда също е сред хоспитализираните. Не е ясно какво е нейното състояние към този момент.

30 други пътници бяха ранени, след като екстремна турбуленция разклати самолет на "Боинг" и принуди пилотите да кацнат аварийно след 11-часов полет.

Преди да попадне във въздушната дупка, се е движил на около 11 200 метра надморска височина, но спада светкавично до 9400 м.

На кадри се вижда, че корпусът на самолета е нарушен, маските за въздух са се спуснали, багаж и боклук е разпилян по земята, а някои табла са увиснали.