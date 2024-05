150 земетресения удариха Италия, най-силните от 40 г. насам са (Видео)

Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано в понеделник вечерта на дълбочина 2,5 километра край Неапол, Италия. До късно вечерта следват още трусове.

Според Националния институт по геофизика и вулканология в страната до днес са се случили 150 земетресения, като те са най-силните за последните 40 години.

Регионът около Неапол е известен със сеизмичната си активност.

След последните разлюлявания са се образували пукнатини в сгради, има и паднали части. Училища и фабрики остават затворени във вторник, а много жители трябва да прекарат нощта в приюти, коментират местните издания.

Достъпът до общинските гробища и рибната борса също е ограничен. 140 затворници са преместени в центрове за задържане на други места. #Pozzuoli, i cittadini esasperati alle tendopoli: "Il sindaco ci deve aiutare, c'è un solo gabinetto per andare in bagno. Io ho la casa spaccata, c'erano gli sciacalli ieri sera, siamo dovuti scendere con le mazze, le autorità cosa fanno?" pic.twitter.com/qQCCl0HkEm — Local Team (@localteamit) May 21, 2024

Службите за спешна помощ дежурят в района на Поцуоли. В този регион живеят 500 000 души. Много от тях напускат панически домовете си. Около 80 души прекарват нощта срещу вторник в преустроена в авариен център спортна зала.

Засега няма съобщения за пострадали или големи щети, но местните власти искат да бъдат сигурни в безопасността и обявяват, че ще проверяват сградите за риск от срутване.

Засегнатата зона е огромен активен вулканичен регион, който се намира на запад от вулкана Везувий. Там често се регистрират земни трусове, но през повечето време те са малки и едва уловими, пише bTV.

Кметът на Неапол Гаетано Манфреди коментира, че ситуацията е „под контрол, но земетресенията могат да продължат с месеци. #Terremoto a Napoli.



Una scossa di terremoto così forte non si registrava da quarant'anni, ci siamo recati a #Pozzuoli e non solo abbiamo registrato live una delle scosse che hanno colpito la popolazione, ma abbiamo raccolto anche le testimonianze degli abitati lì presenti pic.twitter.com/EP0s9nt1aI — Fanpage.it (@fanpage) May 21, 2024