Най-малко 6 новородени са загинали при пожар в болница в Делхи (Видео)

Най-малко шест новородени бебета са загинали при пожар в болница в Делхи, по данни на полицията. Пожарът е избухнал късно вечерта в събота в болница в района на Вивек Вихар в индийската столица, пише BBC, цитирана от NOVA. At least seven newborn babies have been killed in a fire at a children’s hospital in India’s capital, New Delhi, hours after a blaze left dozens dead at a family entertainment venue in Gujarat’s Rajkot district. pic.twitter.com/w8XZ5t3y9a — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 26, 2024

В отделението е имало 12 бебета, съобщи старши полицейски служител Сурендра Чоудхари. Властите съобщиха, че срещу собственика на болницата, който е избягал, ще бъдат предприети правни действия. Headlines Today | A massive fire at a New Born Baby Care Hospital in Vivek Vihar last night led to the rescue of 12 children.



Out of those, 6 have died, 1 is on a ventilator, and 5 are hospitalized, according to the Delhi Fire Service. pic.twitter.com/8vXlieev9k — ET NOW (@ETNOWlive) May 26, 2024