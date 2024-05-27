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"Радио Китай": Възходът на изкуствения интелект ще навреди ли на човечеството?

Радио Китай

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Технологията за изкуствен интелект се развива с бързи темпове Кадър: фейсбук/ Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Технологията за изкуствен интелект се развива с бързи темпове. Независимо дали става дума за ChatGPT, Sora или чатбота Bard, тези вълнуващи продукти предизвикват световен интерес към изкуствения интелект. Това съобщи "Радио Китай".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технологията за изкуствен интелект се развива с бързи темпове Кадър: фейсбук/ Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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