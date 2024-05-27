"Радио Китай": Възходът на изкуствения интелект ще навреди ли на човечеството?

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Технологията за изкуствен интелект се развива с бързи темпове. Независимо дали става дума за ChatGPT, Sora или чатбота Bard, тези вълнуващи продукти предизвикват световен интерес към изкуствения интелект. Това съобщи "Радио Китай".