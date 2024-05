Русия: Свалихме дрон над Московска област

Подразделенията на руската противовъздушна отбрана свалиха дрон в околностите на столицата Москва, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, цитиран от Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа "Телеграм" той написа, че тази вечер към 21:00 ч. отломки от дрона паднали върху частен дом в Балашиха, съседен на столицата град, разположен източно от нея в Подмосковието. According to Russia, there were no drones near Moscow, just a small "weather balloon" 👀.

Which they shot down.

Does this look like a weather balloon landing? 😂 pic.twitter.com/F46FL9LtzD — Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) May 27, 2024

Хората, които са били в дома, са невредими, пише БТА.

Въздушното движение над районите североизточно от Москва временно беше пренасочено, предаде ТАСС, като се позова на авиационните власти.