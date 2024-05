Забравена картина на Караваджо е изложена в музея "Прадо" в Мадрид (Видео, снимка)

В мадридския музей "Прадо" е изложена пред широката публика забравена картина на Караваджо.

Картината е рисувана между 1605 и 1609 година и изобразява Христос с короната от тръни. Дълго време не е била идентифицирана като платно на Караваджо. Преди време властите предотвратиха продажбата ѝ за 1500 евро на търг, пише БНТ. "Ecce Homo" de Caravaggio se muestra por primera vez al público. Así ha sido el montaje de la obra en el Museo del Prado pic.twitter.com/QwgGQ16QGg — Museo del Prado (@museodelprado) May 27, 2024