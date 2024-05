Оградата, с която закриха гледката към Фуджи, стана обект на вандализъм (Видео)

Японски град, сложил брезентова ограда, за да скрие гледката към планината Фуджи, обяви днес, че вече са пробити десетина дупки в платното, предаде Франс прес.

Бариерата бе сложена миналата седмица на популярно в социалните мрежи място в град Фуджикавагучико, в който жителите се оплакват от туристическия поток, хвърляйки отпадъци на земята, пушейки извън разрешените зони, пресичайки на червено или паркирайки на непозволени места.

"Това е въпрос на поведение. Жалко е", изрази съжалението си пред АФП отговорно лице по повод дупките.

Общината е назначила охрана в часовия диапазон от 10:00 часа до 16:00 часа, но, както изглежда дупките са били пробити сутринта и вечерта, когато никой не ги е наблюдавал, обясни той.

Според отговорното лице параванът е постигнал целта си да намали тълпата на тесния тротоар срещу популярната гледка, която съчетава величествения вулкан с популярен магазин, символ на съвременна Япония.

Градът, който предвижда да премахне бариерата, когато на мястото има по-малко хора, възнамерява да постави QR код, за да представи други туристически атракции от региона, включително и места за снимки на планините. TV Asahi news report on the erection of the Mt Fuji scene-blocking screen. It was too much to hope it would be a blue sheet. pic.twitter.com/Y29f6GfKok — Mulboyne (@Mulboyne) May 21, 2024

Япония приема рекорден брой чуждестранни туристи, като през март броят на месечните посетители за първи път е надминал 3 милиона души.

В старата имперска столица Киото някои улици в квартала на гейшите са затворени за публика от миналия месец, пише БТА.