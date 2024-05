"Ислямски джихад" пусна видео със заложник от Израел, отвлечен на 7 октомври (Видео)

Палестинската групировка "Ислямски джихад" разпространи днес видеоклип с предполагаем заложник, отвлечен при нападението срещу Израел на 7 октомври, предаде ДПА.

Все още не е ясно кога и при какви обстоятелства е записан 30-секундният видеоклип, както и дали заложникът не е говорил под натиск и заплахи. В него младият мъж обявява, че през следващите дни ще разкаже цялата истина за това, което се е случило с него и другите заложници в ивицата Газа.

Според израелските медии 28-годишният мъж е бил отвлечен от кибуца Нир Оз на 7 октомври миналата година заедно с майка си, баба си и приятелката си. Трите жени бяха освободени в края на ноември миналата година като част от споразумението между израелското правителство и "Хамас". Според медиите бащата на младия мъж е бил убит при кървавото нападение на 7 октомври, когато терористите отвлякоха повече от 250 заложници в Газа, съобщи БТА.