Археолози намериха детски рисунки на гладиатори в Помпей (Снимки)

Археолози намериха детски рисунки, изобразяващи гладиатори, в древния град Помпей, съобщи Ройтерс.

Рисунките, които изглеждат като рисувани от деца на около шест години, изобразяват жестоки сцени, на които децата вероятно са били свидетели.

Помпей е унищожен при изригването на вулкана Везувий преди близо 2000 години.

Рисунките включват очертания на три малки ръчички, две фигури, играещи с топка, ловна сцена с диво прасе и двама бойци, един от които лежи на земята.

Директорът на археологическия обект Габриел Цухтригел каза, че наивистичния стил вероятно принадлежи на 6-7-годишни деца, пише БТА.

Психолози от неаполитанския университет "Федерико Втори" смятат, че рисунките изобразяват събития, на които децата са били свидетели, а не са измислици. A humbling feeling to have witnessed firsthand the discovery of some of these charcoal drawings thought to be the handiwork of children in #Pompeii.

The stick figures hunting and fighting across the walls are wonderful but it’s the outlines of hands that are especially touching🖐🏿 pic.twitter.com/3OGBEo0fQj — Dr Sophie Hay (@pompei79) May 29, 2024

В Помпей всички деца са виждали сцени на жестоко насилие между хора и между хора и животни в амфитеатъра, каза Цухтригел.