Почина стюардесата с най-дългогодишен стаж в света

Бет Неш - най-дълго работилата стюардеса в света, е починала на 88-годишна възраст. Новината за кончината ѝ бе съобщена от работодателя ѝ American Airlines в публикация в "Екс".

„Тя е започнала да работи през 1957 г. и държеше световния рекорд на Гинес за най-дългогодишна стюардеса. Работила е близо 70 години. Вдъхнови поколения стюардеси. Лети високо, Бет", пишат от авиокомпанията. We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI — americanair (@AmericanAir) May 25, 2024

Бет Неш започва кариерата си на 21-годишна възраст в Eastern Airlines, като обслужва в полети на превозвача между Вашингтон, където живее, и Бостън. Предпочитала този маршрут, защото й позволявал да прекарва всяка нощ у дома, пише BBC. A mind-blowing 67 years as a flight attendant! Bette Nash began her career in 1957 when you could get a ticket for $12 and a reservation was not required. https://t.co/jtXUR2dy51 pic.twitter.com/9UiJrGcViZ — Rob Burgner (@RobBurgner) May 29, 2024

Тя никога не се пенсионира официално от поста си.

„Хората са все същите. Всеки има нужда от малко любов", казва тя през 2017 г. пред CBS News. World's Most Senior Flight Attendant Gives New Crew Advise@flywithgina shared the moment when the late Bette Nash visited an American Airlines cabin simulator to share her best advice with trainee flight attendants.



Bette, who passed away from cancer on Friday, #bettenash pic.twitter.com/UFCuOVu6Yh — A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) May 25, 2024

Според други американски медии тя е починала на 17 май в хоспис, след като наскоро е била диагностицирана с рак на гърдата.