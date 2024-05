Застреляха четирима в Лондон, 9-годишно момиченце се бори за живота си (Видео, снимки)

9-годишно момиченце е в критично състояние, след като беше простреляно от нападател на мотоциклет, докато вечеря в ресторант със семейството си. Случаят е от квартал "Хакни" в Източен Лондон.

Свидетели на инцидента на улица Kingsland High разказват, че първоначално помислили, че изстрелите са фойерверки, преди да чуят свирене на гуми върху асфалт, пише NOVA.

Откраднатият мотоциклет, за който се смята, че е използван при стрелбата, е бил намерен на около четвърт миля от мястото на престъплението.

